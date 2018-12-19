Орловщина получит дополнительно 150 млн рублей на развитие автодорог

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среда
19.12.2018
22:08:04
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Орловщина получит дополнительно 150 млн рублей на развитие автодорогРаспоряжение о дополнительных бюджетных ассигнованиях подписал Председатель Правительства России Дмитрий Медведев. Средства предоставляются в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы», сообщается на информационном портале Орловской области.
На выделенные средства будет продолжено строительство дороги «Орел-Ефремов», протяженностью более 143 километров. Дорога проходит по территориям Орловского, Залегощенского, Новосильского и Новодеревеньского районов и обеспечивает выход по дороге с твердым покрытием на соседнюю Тульскую область.
Орловская область стала одним из 14 субъектов, которые получат деньги на реализацию крупных, особо важных для социально-экономического развития страны проектов.
Фото пресс-службы Губернатора Орловской области
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