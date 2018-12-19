Новости версия для печати В Орле наградили победителей ежегодного конкурса «Молодые лица города — 2018» Конкурс прошел в областном центре уже в шестой раз. В этом году в конкурсе участвовало 105 человек, это рекордное количество участников. Среди них спортсмены, деятели культуры, журналисты, ученые, преподаватели, медики и добровольцы в возрасте от 14 до 35 лет.



Самыми массовыми стали номинации «Свет знаний» - 17 заявок, «Альма-матер» - 15 заявок и «Мастер настроения» -13 заявок. В итоге «Молодыми лицами города – 2018» были признаны 14 конкурсантов. победителями можно познакомиться на сайте городской администрации.





Орловское Информбюро

19 декабря 2018 года







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