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среда
19.12.2018
22:08:08
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В Орле наградили победителей ежегодного конкурса «Молодые лица города — 2018»Конкурс прошел в областном центре уже в шестой раз. В этом году в конкурсе участвовало 105 человек, это рекордное количество участников. Среди них спортсмены, деятели культуры, журналисты, ученые, преподаватели, медики и добровольцы в возрасте от 14 до 35 лет.
Самыми массовыми стали номинации «Свет знаний» - 17 заявок, «Альма-матер» - 15 заявок и «Мастер настроения» -13 заявок.
В итоге «Молодыми лицами города – 2018» были признаны 14 конкурсантов.
С победителями можно познакомиться на сайте городской администрации.
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