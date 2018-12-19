Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Остановка не по маршруту. В Орле КАМАЗ врезался в ПАЗик с пассажирами.



- "Рабочий журнал" для представителей власти. Губернатор выступил с инвестиционным посланием.



- Первый в России. Сегодня в Орле открылся Центр обучения и обеспечения средствами реабилитации.



- "Золотой Фонд" Орла. Сегодня чествовали молодые лица города.



- Молитвы небесному заступнику. Сегодня - день Святителя Николая Чудотворца.



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Вести-Орёл

19 декабря 2018 года







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