В аварии на трассе Орёл-Брянск пострадал несовершеннолетний пассажир

Всего за прошедшие сутки в Орловской области было зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия. Три человека получили телесные повреждения, среди них 1 несовершеннолетний, погибших нет.

В результате аварии 2 человека получили телесные повреждения. Водитель «Мазды» и его несовершеннолетний пассажир госпитализированы в одну из больниц Орла.