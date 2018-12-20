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В Орле открылся первый в России Центр обучения и обеспечения техническими средствами реабилитации

Сейчас в Орловской области более тридцати с половиной тысяч человек имеют право на обеспечение средствами реабилитации и специальными изделиями.

В 2018 году Орловскому отделению Фонда социального страхования было выделено 175,9 млн. рублей на приобретение технических средства реабилитации. Исполнено около 35 тысяч заявок по обеспечению малоподвижных граждан различными видами технических средств.