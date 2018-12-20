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В Орле открылся первый в России Центр обучения и обеспечения техническими средствами реабилитации

В Центре будут проводить занятия для маломобильных граждан, презентации новых разработок в реабилитации, вести транспортно-логистическую систему.

Сейчас в Орловской области более тридцати с половиной тысяч человек имеют право на обеспечение средствами реабилитации и специальными изделиями. 
 
В 2018 году Орловскому отделению Фонда социального страхования было выделено 175,9 млн. рублей на приобретение технических средства реабилитации. Исполнено около 35 тысяч заявок по обеспечению малоподвижных граждан различными видами технических средств.



Татьяна Напольских
20 декабря 2018 года

 


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