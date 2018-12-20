Новости версия для печати Будущее Орловской области - в цифрах и фактах Сегодня перед представителями власти, бизнеса и общественности с ежегодным инвестиционным посланием выступил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Были подведены итоги уходящего года. И путь, по которому область будет двигаться дальше.



Оглашение Инвестиционного послания Губернатора Орловской области состоялось 19 декабря в Орловском государственном академическом театре им. И. С. Тургенева.

































Анна Вайсергисер

19 декабря 2018 года







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