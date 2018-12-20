«Орелводоканал» аннулирует набежавшие пени

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«Орелводоканал» аннулирует набежавшие пениВсем потребителям услуг холодного водоснабжения и водоотведения, оплачивающим эти услуги по квитанциям «Орелводоканала», предоставляется возможность оплатить долги без пени.
Своеобразная «амнистия по пени» проходит в рамках акции «Прощаем пени должникам». Чтоб принять в ней участие стоит обратить внимание на условия.
Потребители услуг холодного водоснабжения и водоотведения должны оплатить их только по квитанциям МПП ВКХ "Орелводоканал".
Должникам, у которых на руках имеется вступившее в силу решение суда о взыскании задолженности вместе с пени, придется оплатить их в полном размере.
Тех потребителей, которые из месяца в месяц своевременно оплачивают услуги водоснабжения «Орелводоканал» искренне благодарит.
Василий Иванов, генеральный директор МПП ВКХ «Орелводоканал»: «От всего большого коллектива Орелводоканала, хочу всем пожелать в Новом году прежде всего здоровья, жизненного оптимизма и радости. А «Водоканалу» чистой воды и процветания».