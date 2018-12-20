Новости версия для печати Медучреждения Орловщины сегодня получили новые автомобили скорой помощи 24 комплекта ключей от новых ГАЗелей и УАЗов, укомплектованных современным медицинским оборудованиям, вручили главврачам центральных районных больниц и Орловской больницы скорой медицинской помощи.



Новосильская ЦРБ получила дополнительно новый мобильный ФАП на базе автобуса «ПАЗ». Благодаря ему диспансеризация и профилактическое обследование теперь придёт в самые отдаленные деревни района. Это уже десятый мобильный фельдшерско-акушерский пункт, который Орловская область приобрела в этом году. Вручая ключи от новых машин, губернатор Орловской области Андрей Клычков отметил: «Наша задача и в следующем году обновлять автопарк, это и машины скорой помощи, и новые школьные автобусы, и мобильные ФАПы. У нас в Орловской области уже начал работать первый мобильный маммограф. Стоит задача в приобретении ещё одной машины».





Антон Киселёв

20 декабря 2018 года







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