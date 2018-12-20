Новости версия для печати «Народный контроль» в вашем смартфоне ОНФ выпустил мобильное приложение, которое позволит активнее принимать участие в общественной жизни.



Новый ресурс позволит принимать участие в соцопросах по острым проблемам, вносить предложения по их решению, отслеживать, что уже сделано, контролировать выполнение нацпроектов. Всего определено 12 тематических площадок. Это здравоохранение, образование, экономика, наука, экология. Все замечания, мнения и идеи по поводу того, какие изменения необходимо внести в программы проанализируют. После чего документы будут передаваться в рабочую группу Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.





Мария Семак

20 декабря 2018 года







На главную страницу





