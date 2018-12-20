Внимание: розыск очевидцев ДТП

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четверг
20.12.2018
23:46:22
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Внимание: розыск очевидцев ДТПВоенный следственный отдел СКР по Брянскому гарнизону устанавливает обстоятельства двойного ДТП, случившегося вечером 31 августа на трассе М-2 в Кромском районе.
На 425 километре трассы автомобиль «Фольксваген Пассат» сбил мужчину пешехода. Когда на помощь к пострадавшему бросилась супруга, произошел повторный наезд на обоих пешеходов, уже с летальным исходом. Его допустил водитель автомобиля «Киа».
Следователи просят откликнуться очевидцев ДТП и позвонить по телефонам 8 (920)-605-4885, 43-33-29 или лично обратиться в следственный отдел в Орле по адресу: улица 7-го Ноября, 26.
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