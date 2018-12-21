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Сегодня в Орле стартуют сразу два крупных турнира по спортивной акробатике

Соревнования проводятся по трем упражнениям: балансовое, темповое и финальное. Возрастные группы участников от 9 до 19 лет. Все акробаты будут разделены на шесть групп, в зависимости от спортивного звания. Это турниры всероссийского масштаба. Как правило, участие в них принимают спортсмены из всех регионов России.

Начало соревнований в 10:00, а в 16 часов стартует парад-открытие.

Состязания продлятся четыре дня. Победителей определят 25 декабря.