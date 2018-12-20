В Мценске подвели итоги работы волонтерских организаций

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четверг
20.12.2018
23:46:20
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В Мценске подвели итоги работы волонтерских организацийУ добровольчества в нашей стране уже более 7 миллионов последователей, немало их и в Орловской области.
В 2018 в Мценске появился центр волонтерского движения «Волонтер 57». И не только в городе, но и в районах активно работали добровольческие команды по разным направлениям.
На форуме добровольцев активисты поделились опытом и подвели итоги проделанной работы.
Самых активных участников добровольческого движения наградили почетными грамотами и дипломами. Среди награжденных учитель истории Протасовской средней школы им. Новикова Руслан Базаров. Его социальный проект занял I место на региональном этапе и вошел в двадцатку лучших в Орловской области.
Год добровольцев подходит к концу, однако добрые дела на этом не заканчиваются. Участники форума пообещали сделать все, чтобы это движение развивалась, а ряды волонтеров росли.
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