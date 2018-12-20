Орловские школьники приглашены на главную ёлку страны

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четверг
20.12.2018
23:45:58
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Орловские школьники приглашены на главную ёлку страны24 декабря ребята отправятся в Москву, чтобы побывать на новогодних торжествах в Государственном Кремлевском Дворце.
В столицу поедут 32 юных жителей Орловщины. Это отличники учебы, победители конкурсов и школьных олимпиад, а также дети-сироты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Возраст делегатов 8-13 лет. Для них подготовлена насыщенная программа. Средства на поездку выделены из регионального бюджета в рамках областной государственной программы «Образование в Орловской области».
Кроме того, на следующей неделе воспитанники Некрасовской школы-интерната побывают в Москве по приглашению Министерства просвещения Российской Федерации. Все расходы министерство берёт на себя, сообщает информационный портал Орловской области.
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