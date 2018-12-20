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Из орловских магазинов изъяли более 90 килограммов икры лососевых рыб

В трех магазинах сотрудники орловской полиции обнаружили икру, расфасованную в жестяные банки массой 140 и 130 граммов, а также в пластиковые контейнеры по 500 граммов каждый. Пробы отправлены на экспертизу. Сейчас качество проверяют в лаборатории.

«Икра лососевая зернистая». В преддверии новогодних праздников Управление Роспотребнадзора по Орловской области рекомендует при выборе красной икры внимательно изучить этикету. Правильное наименование:

На крышке должно быть три ряда знаков :

дата изготовления;

ассортиментный знак «ИКРА»;

номер завода с номером смены и индексом рыбной промышленности «Р».