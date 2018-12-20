В Орле инспекторами пожнадзора взяты под особый контроль места продажи пиротехники

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четверг
20.12.2018
23:45:57
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В Орле инспекторами пожнадзора взяты под особый контроль места продажи пиротехникиИменно в этот период, говорят в надзорных органах, возможно появление на прилавках опасного контрафакта.
В торговые ряды Центрального рынка проверяющие идут без особой надежды найти нарушителей. Здесь инспекторы побывали уже не раз, а продавцы хорошо усвоили - с пожарным надзором шутки плохи.
В Госпожнадзоре говорят: от "серых" схем реализации пиротехники предприниматели отказались уже несколько лет назад. Такая торговля себе дороже. Инспекторам остается проверить сертификаты на елочную электрику.
Осмотрев прилавки рынка, проверяющие идут туда, где петарды продают наверняка, в один из специализированных магазинов.
Сертификаты и условия хранения огненного товара, а также противопожарные знания персонала у инспекторов нареканий не вызывают.
В МЧС напоминают, покупая легальную пиротехнику у официального продавца потребитель ничем не рискует, если при этом внимательно изучит инструкцию и будет строго ее придерживаться. И тогда огненная потеха в праздники доставит только радость.
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