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В Орле инспекторами пожнадзора взяты под особый контроль места продажи пиротехники

В торговые ряды Центрального рынка проверяющие идут без особой надежды найти нарушителей. Здесь инспекторы побывали уже не раз, а продавцы хорошо усвоили - с пожарным надзором шутки плохи.

В Госпожнадзоре говорят: от "серых" схем реализации пиротехники предприниматели отказались уже несколько лет назад. Такая торговля себе дороже. Инспекторам остается проверить сертификаты на елочную электрику.

Осмотрев прилавки рынка, проверяющие идут туда, где петарды продают наверняка, в один из специализированных магазинов.

Сертификаты и условия хранения огненного товара, а также противопожарные знания персонала у инспекторов нареканий не вызывают.

В МЧС напоминают , покупая легальную пиротехнику у официального продавца потребитель ничем не рискует, если при этом внимательно изучит инструкцию и будет строго ее придерживаться. И тогда огненная потеха в праздники доставит только радость.