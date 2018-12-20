Новости версия для печати Андрей Клычков провел прием граждан Прием граждан по личным вопросам состоялся в администрации Орловской области 20 декабря.



На встрече присутствовали члены регионального Правительства, руководители муниципалитетов, представители областной прокуратуры и УМВД России по Орловской области. Жители Орла, Болхова и Орловского района обратились к губернатору за содействием в решении вопросов, касающихся обеспечения жильем, ремонта ливневой канализации по улице Бурова в городе Орле, ремонта жилья многодетной семьи, уличного освещения и строительства дороги в д. Кузнецы Орловского района. Андрей Клычков дал поручения руководителям органов исполнительной власти по решению обозначенных проблем.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области





Орловское Информбюро

20 декабря 2018 года







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