Андрей Клычков провел прием граждан

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четверг
20.12.2018
23:46:04
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Андрей Клычков провел прием гражданПрием граждан по личным вопросам состоялся в администрации Орловской области 20 декабря.
На встрече присутствовали члены регионального Правительства, руководители муниципалитетов, представители областной прокуратуры и УМВД России по Орловской области.
Жители Орла, Болхова и Орловского района обратились к губернатору за содействием в решении вопросов, касающихся обеспечения жильем, ремонта ливневой канализации по улице Бурова в городе Орле, ремонта жилья многодетной семьи, уличного освещения и строительства дороги в д. Кузнецы Орловского района.
Андрей Клычков дал поручения руководителям органов исполнительной власти по решению обозначенных проблем.
Фото пресс-службы Губернатора Орловской области
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