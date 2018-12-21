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Сегодня депутаты орловского облсовета проведут финальное в этом году заседание

Часть вопросов рассмотрят в первом чтении. В частности будут обсуждаться изменения в законы о бюджетном процессе региона, о молодежной политике и поправки к некоторым статьям закона об образовании в Орловской области.

Значится в повестке дня и проект «Стратегии социально-экономического развития Орловщины до 2035 года».

Депутаты рассмотрят постановление о присвоении звания «Почетного гражданина Орловской области» главе МВД России Владимиру Александровичу Колокольцеву, за большой вклад в укрепление законности и правопорядка.