Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


четверг
20.12.2018
23:45:52
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

Главным событием уходящего дня стала большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина

Ежегодно в декабре, начиная с 2001 года, Президент России встречается с журналистами, чтобы ответить на самые сложные вопросы. Будущее России, позиция страны на мировой политической арене, и даже вопрос о том, не хочет ли Владимир Путин управлять миром - всё это обсуждалось сегодня. Какова позиция президента по самым острым вопросам, и ответил ли он на вопросы, которые волнуют рядовых орловцев?

Большая пресс-конференция Владимира Путина побила в этом году рекорды, еще даже не начавшись. Чтобы задать свой вопрос Президенту России в столичный Центр международной торговли приехали 1702 представителя СМИ. Но от традиций отступать не стали, и президент начал с подведения итогов года и последних экономических показателей страны.
 
Первые вопросы коснулись внутреннего развития страны. Что будет с национальными проектами, каково актуальное состояние экономики. Журналисты поднимали проблемы всей России и каждого региона в частности. И практически каждый россиянин мог во время пресс-конференции услышать ответ на вопрос волнующий именно его.
 
Международная политика, позиция России в отношении стран ближнего и дальнего зарубежья тоже среди актуальных вопросов.
 
Президент говорил об других изменениях в законодательстве, которые начнут действовать в 2019 году. Новая отметка НДС, мусор, которым займётся региональный оператор и ещё целый ряд вопросов, волнующий всех журналистов, представляющих позицию россиян.
 
Пресс-конференция президента по праву стала одним из самых значимых событий в медиапространстве России. В Орле наблюдали за ней практически все - от рядовых горожан, до первых лиц региона. И что самое главное - выводы были сделаны.
По мнению губернатора Орловской области Андрея Клычкова: «Пресс-конференция - это возможность услышать те проблемные системные вопросы, которые звучат из других регионов, но важны для Орловской области. Думаю, что итогом пресс-конференции лично для меня станет некая систематизация общерегиональной проблематики. Для того чтобы мы вместе с другими регионами объединились и поднимали эти вопросы на уровне Правительства и Президента».





Антон Киселёв
20 декабря 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта