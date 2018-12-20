Новости версия для печати Главным событием уходящего дня стала большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина Ежегодно в декабре, начиная с 2001 года, Президент России встречается с журналистами, чтобы ответить на самые сложные вопросы. Будущее России, позиция страны на мировой политической арене, и даже вопрос о том, не хочет ли Владимир Путин управлять миром - всё это обсуждалось сегодня. Какова позиция президента по самым острым вопросам, и ответил ли он на вопросы, которые волнуют рядовых орловцев?



Большая пресс-конференция Владимира Путина побила в этом году рекорды, еще даже не начавшись. Чтобы задать свой вопрос Президенту России в столичный Центр международной торговли приехали 1702 представителя СМИ. Но от традиций отступать не стали, и президент начал с подведения итогов года и последних экономических показателей страны. Первые вопросы коснулись внутреннего развития страны. Что будет с национальными проектами, каково актуальное состояние экономики. Журналисты поднимали проблемы всей России и каждого региона в частности. И практически каждый россиянин мог во время пресс-конференции услышать ответ на вопрос волнующий именно его. Международная политика, позиция России в отношении стран ближнего и дальнего зарубежья тоже среди актуальных вопросов. Президент говорил об других изменениях в законодательстве, которые начнут действовать в 2019 году. Новая отметка НДС, мусор, которым займётся региональный оператор и ещё целый ряд вопросов, волнующий всех журналистов, представляющих позицию россиян. Пресс-конференция президента по праву стала одним из самых значимых событий в медиапространстве России. В Орле наблюдали за ней практически все - от рядовых горожан, до первых лиц региона. И что самое главное - выводы были сделаны. По мнению губернатора Орловской области Андрея Клычкова: «Пресс-конференция - это возможность услышать те проблемные системные вопросы, которые звучат из других регионов, но важны для Орловской области. Думаю, что итогом пресс-конференции лично для меня станет некая систематизация общерегиональной проблематики. Для того чтобы мы вместе с другими регионами объединились и поднимали эти вопросы на уровне Правительства и Президента».









Антон Киселёв

20 декабря 2018 года







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