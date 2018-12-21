Новости версия для печати

В Орле продолжается благотворительная акция «Свет Рождественской звезды»

Несмотря на ограничение в здоровье, эти ребята талантливые и жизнерадостные. Оказать помощь может каждый.



Оказать помощь ребятам может каждый. Денежные средства можно перечислить на счет Орловской молодежной областной общественной организации инвалидов «Орловские Родники»:

Банк получателя: Орловский РФ АО «Россельхозбанк» г. Орел

Номер карты получателя: 3010 1810 7000 0000 0751

№ расчетного счета получателя: 40703-810-9-1000-0000116