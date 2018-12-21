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Благотворительный проект «Мечтай со мной» исполнил мечту орловского ветерана

Всероссийский благотворительный проект под названием «Мечтай со мной» помогает исполнять желания детей и пожилых людей, которые борются со страшными болезнями.

Попасть в Москву надеется Александра Михайловна Коренева. Ей 91 год, и она мечтает погулять по Красной площади и возложить цветы к могиле неизвестного солдата.
 
Александре Михайловне есть что вспомнить и о чем рассказать. Четырнадцатилетней девчонкой она встретила Великую Отечественную. И пусть с того момента прошло уже больше полувека, эти события навсегда остались в её памяти…
 
Секрет долголетия главная героиня не скрывает, радоваться каждому дню и просто жить несмотря не на что. А событий в её жизни хватает всегда. Узнав от друзей - добровольцев, которые курируют геронтологический центр, о проекте "Мечтай со мной", она точно решила, что участвовать будет.
 
Благотворительный проект «Мечтай со мной», это история про добрых людей, про преодоление препятствий, про то, как быть счастливым, несмотря на все "сюрпризы" судьбы. 
 
Уже в это воскресенье в сопровождении волонтеров Александра Михайловна окажется в столице, возложит цветы к могиле неизвестного солдата. 





Юлия Опанасюк
21 декабря 2018 года

 


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