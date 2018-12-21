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Благотворительный проект «Мечтай со мной» исполнил мечту орловского ветерана

Попасть в Москву надеется Александра Михайловна Коренева. Ей 91 год, и она мечтает погулять по Красной площади и возложить цветы к могиле неизвестного солдата.

Александре Михайловне есть что вспомнить и о чем рассказать. Четырнадцатилетней девчонкой она встретила Великую Отечественную. И пусть с того момента прошло уже больше полувека, эти события навсегда остались в её памяти…

Секрет долголетия главная героиня не скрывает, радоваться каждому дню и просто жить несмотря не на что. А событий в её жизни хватает всегда. Узнав от друзей - добровольцев, которые курируют геронтологический центр, о проекте "Мечтай со мной", она точно решила, что участвовать будет.

Благотворительный проект «Мечтай со мной» , это история про добрых людей, про преодоление препятствий, про то, как быть счастливым, несмотря на все "сюрпризы" судьбы.

Уже в это воскресенье в сопровождении волонтеров Александра Михайловна окажется в столице, возложит цветы к могиле неизвестного солдата.