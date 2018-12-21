Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Икра со вкусом контрафакта. Полицейские и Роспотребнадзор сняли с реализации 90 килограммов сомнительного товара.

- За ними будущее. Орловскую молодежь поблагодарили за активность.

- День, когда сбываются мечты. Желание 91-летней орловчанки будет исполнено благодаря небезразличным людям.

- Ёлочка, гори! Меньше, чем через час в Орле заиграет разноцветными огоньками главная елка региона.

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Вести-Орёл

21 декабря 2018 года







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