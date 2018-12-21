Новости версия для печати Орловская транспортная прокуратура наказала индивидуального предпринимателя, работавшего на крупную сеть фастфуда Предметом прокурорского вмешательства стал рекламный баннер сети быстрого питания, установленный у железнодорожных мостов в районе остановки "Гипсовый комбинат" в областном центре.



Как сообщила старший помощник Орловского транспортного прокурора Елена Евтюхова: «Орловской транспортной прокуратурой установлен факт нарушения законодательства о рекламе ИП. А именно, установлен факт размещения рекламной конструкции в полосе отвода железных дорог без соответствующего разрешения. Прокуратурой вынесено постановление о привлечении ИП к административной ответственности. Решением арбитражного суда индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа». Теперь, говорят прокуроры, у нарушителя есть два пути: убрать баннер, возместив неустойку рекламодателю, либо хлопотать в мэрии о разрешении на размещение рекламы, что потребует дополнительных расходов.





Иван Суверин

21 декабря 2018 года







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