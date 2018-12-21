Новости версия для печати В Орле может появиться бюст Сталину С такой инициативой выступило региональное отделение коммунистической партии.



Где и как будет увековечен генералиссимус Советского Союза, обсуждали на публичных слушаниях. Они состоялись в офисе партии. Идея родилась еще в 2005 году. Тогда же Орловским горсоветом было принято решение о резервировании места для установки памятника на пересечении Новосильского переулка и улицы Московской. Вернулись к этой теме четыре года назад по инициативе общественной организации «Дети войны».





Оксана Гранн

21 декабря 2018 года







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