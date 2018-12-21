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В этом году на Орловщине было проведено более 1200 различных молодежных мероприятий

На форуме, который прошел под девизом: «Мы за единую и сильную Россию. На крыльях мечты» подвели молодежные» итоги года.

В мероприятиях творческой, спортивной, экологической, технической и военно-патриотической направленности приняли участие более 63 тысяч человек. Молодежь активно участвует в различных социальных проектах, имеет возможность самореализации. Недаром, ежегодный форум носит название «На крыльях мечты». 
 
На форуме были отмечены самые активные. Также награды получили победители конкурса «Моя законодательная инициатива». Это те активисты, кто внес актуальные предложения для подготовки законодательных инициатив в сфере молодежной политики.
 
Гостями форума стали депутаты Орловского областного Совета во главе со спикером Леонидом Музалевским.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский: «Когда мы будем едины, мы будем, действительно, непобедимы. У нас есть ген победителя. Его вложили наши отцы и деды. И я убежден, что только своей активностью, только хорошей учебой, хорошей работой мы можем всему миру показывать, что мы единая страна, что мы готовы к любым вызовам».



Татьяна Напольских
21 декабря 2018 года

 


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