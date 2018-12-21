Новости версия для печати Сегодня в Северном районе Орла открыли новую дорогу Она соединила улицы Металлургов и Бурова. 870 метров полотна дались подрядчику нелегко, открытие дороги переносилось почти 2 недели, но тем не менее объект сдали в срок.



На проверку нового дорожного полотна была брошена тяжёлая артиллерия - строительная техника, которая здесь работала и проехала первой. Испытание на прочность далось рабочим легко, в отличие от испытания на смекалку. Его пришлось проходить, когда подрядчик выяснил, что подземные коммуникации оказались не там, где были обозначены на планах. Рабочим пришлось искать все трубы вслепую. А некоторые коммуникации ещё и переносить. Параллельно рабочие построили новые тротуары, установили 26 фонарей, 78 дорожных знаков, обустроили 2 пешеходных перехода и отвечающие современным требованиям безопасности ограждения. Все работы были завершены в срок, до 10 декабря. Напомним , что строительство дороги началось минувшей весной. Стоимость работ составила почти 70 миллионов рублей.





Антон Киселёв

21 декабря 2018 года







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