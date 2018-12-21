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пятница
21.12.2018
17:32:13
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Министру МВД России Владимиру Колокольцеву присвоено звание «Почетный гражданин Орловской области»Ходатайство о присвоении почетного звания Владимиру Колокольцеву поступило от ряда общественных организаций. Сегодня инициатива губернатора Орловской области Андрея Клычкова была единогласно поддержана депутатами Орловского областного Совета, сообщает информационный портал Орловской области.
На 31 заседании облсовета были отмечены заслуги главы МВД России перед Орловщиной. Его большой вклад в укрепление законности и правопорядка, плодотворную работу по нравственно-патриотическому воспитанию орловской молодежи.
Владимир Александрович Колокольцев возглавлял Орловское Управление МВД России с января 2007 по апрель 2009 года.
Фото МВД РФ
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