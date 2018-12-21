Новости версия для печати

Министру МВД России Владимиру Колокольцеву присвоено звание «Почетный гражданин Орловской области»

На 31 заседании облсовета были отмечены заслуги главы МВД России перед Орловщиной. Его большой вклад в укрепление законности и правопорядка, плодотворную работу по нравственно-патриотическому воспитанию орловской молодежи.

Владимир Александрович Колокольцев возглавлял Орловское Управление МВД России с января 2007 по апрель 2009 года.

Фото МВД РФ

