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На предновогодней сессии народные избранники Орловщины подвели итоги уходящего года

В повестку было внесено 23 вопроса. Утвердили социально-экономическую стратегию региона до 2035 года, правда, депутатам не понравилось большое количество заимствованных слов и грамматические ошибки в документе, но, пообещали, что его проверят филологи. Уточнения и разъяснения потребовались к изменениям в главном финансовом документе региона.

За законодательный сезон народные избранники разработали и приняли около ста законов, не считая поправок, законодательных инициатив и обращений в федеральные органы.

Также, на заседании, депутаты присвоили Министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву звание "Почетный гражданин Орловской области".