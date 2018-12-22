На предновогодней сессии народные избранники Орловщины подвели итоги уходящего года

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суббота
22.12.2018
1:57:04
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На предновогодней сессии народные избранники Орловщины подвели итоги уходящего годаНа финальном тридцать первом заседании Орловского областного совета народных депутатов обсудили стратегию социально - экономического развития Орловской области до 2035 года.
В повестку было внесено 23 вопроса. Утвердили социально-экономическую стратегию региона до 2035 года, правда, депутатам не понравилось большое количество заимствованных слов и грамматические ошибки в документе, но, пообещали, что его проверят филологи. Уточнения и разъяснения потребовались к изменениям в главном финансовом документе региона.
За законодательный сезон народные избранники разработали и приняли около ста законов, не считая поправок, законодательных инициатив и обращений в федеральные органы.
Также, на заседании, депутаты присвоили Министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву звание "Почетный гражданин Орловской области".
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