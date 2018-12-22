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Орёл начал отмечать приближение 2019 года

Праздничные мероприятия будут проходить каждый день. Музыкальные представления и спортивные праздники, мастер-классы и конкурсы, фейерверк в новогоднюю ночь и, конечно, массовое катание на коньках. Каток на площади будет открыт для орловцев в эти выходные. Вход, как и в прошлом году, будет бесплатным.

Также все праздничные дни на площади будет работать новогодняя ярмарка. Всех гостей ждут народные мастера и умельцы, лотки с сувенирами и игрушками, и, конечно, орловские кулинары со своей выпечкой.