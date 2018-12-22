Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- В объезд пробок - по прямой. Сегодня в Орле открыли новую дорогу.



- Главная ёлочка региона, гори! Сегодня дали старт новогодним праздникам.



- Переезды - под усиленный контроль. Железнодорожники проанализировали годовую работу.



- Новый почетный гражданин области - назван. Депутаты облсовета провели последнюю в этом году сессию.



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Вести-Орёл

21 декабря 2018 года







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