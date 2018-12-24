Новости версия для печати С нового года нормативы накопления ТКО в Орловской области будут снижены С 1 января все субъекты РФ переходят на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.



На территории Орловской области утвержден единый тариф регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, который составил 469,4 руб/куб. м.

В соответствии с поручением Президента РФ В. В. Путина Правительством Орловской области разработаны меры по недопущению роста тарифов. Среди них, применение дифференцированного подхода к нормативам накопления ТКО для физических лиц и снижение ранее утвержденной нормы: для 1 проживающего в многоквартирных домах – 2,000 куб. м/год . Первоначально норматив накопления ТКО составлял 2,700 куб. м/год;

для 1 проживающего в индивидуальном жилищном строении , расположенном на территории городского округа или городского поселения, или сельского поселения, являющегося административным центром муниципального района – 2,500 куб. м/год . Ранее этот показатель соответствовал норме в 3,5 куб. м/год;

для 1 проживающего в индивидуальном жилом доме, расположенном на территории сельского поселения , не являющегося административным центром муниципального района – 2,250 куб. м/год. Для частного сектора тариф был снижен с отметки 3,5 куб. м/год . Кроме того, федеральным правительством ведется работа по установлению ставки НДС для регионального оператора на уровне 0% и установлению ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду до 2024 года на уровне 2018 года, что также ограничит рост платы граждан за услугу по обращению с ТКО.





Орловское Информбюро

23 декабря 2018 года







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