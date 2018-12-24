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За прошедшие выходные дни в Орловской области зарегистрировано 45 ДТП

В субботу 22 декабря в 9 утра водитель т/с Форд-Фокус двигалась по автодороге М-2 «Крым» в районе 318 км не справилась с управлением, в результате чего допустила съезд с дороги с последующим опрокидыванием автомобиля. Водитель получила телесные повреждения. В 11 часов на трассе Змиевка-Глазуновка-Тросна водитель автомобиля «ГАЗ» допустил столкновение с погрузчиком. Водитель «ГАЗа» получил телесные повреждения.

В воскресенье 11 часов в Орле перекрестке улиц Московская – Степана Разина водитель «Киа-Рио» не уступила дорогу и допустила столкновение автомобилем «Рено-Логан», который следовал прямо во встречном направлении. В результате ДТП пострадала девочка 2005 года рождения, которая находилась на переднем сиденье «Рено-Логан» и была пристегнута ремнем безопасности. Она была доставлена в травмпункт детской больницы. После оказания медицинской помощи отпущена домой.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области