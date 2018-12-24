Новости версия для печати

Минимальный размер оплаты труда увеличится с 1 января на 117 рублей

Напомним, с мая власти уравняли эти важные социальные показатели. Теперь по закону минимальный размер оплаты труда каждый год будет устанавливаться на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал предыдущего года.

Повышение МРОТ коснется более 3,5 миллионов человек по всей стране.