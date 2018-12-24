Минимальный размер оплаты труда увеличится с 1 января на 117 рублей

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понедельник
24.12.2018
12:45:49
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Минимальный размер оплаты труда увеличится с 1 января на 117 рублейЗаконопроект о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума – с 11 163 рублей до 11 280-ти приняла накануне Государственная дума.
Напомним, с мая власти уравняли эти важные социальные показатели. Теперь по закону минимальный размер оплаты труда каждый год будет устанавливаться на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал предыдущего года.
Повышение МРОТ коснется более 3,5 миллионов человек по всей стране.
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