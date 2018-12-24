Новости версия для печати

Родители воспитывающие детей получат декабрьские выплаты на этой неделе

По действующему регламенту орловское региональное отделение Фонда социального страхования РФ производит выплату пособия по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет до 15 числа следующего месяца. Но, в связи с длительными грядущими новогодними праздниками, отделение Фонда приняло решение о досрочной выплате пособия за декабрь. Отделение Фонда пошло навстречу получателям и произведёт выплату пособия за декабрь 2018 года в период с 24 по 28 декабря.



Это не коснётся последующих выплат. Соответственно, за январь 2019 года получатели получат пособие в период с 1 по 15 февраля 2019 года по классической схеме.

Пособие по уходу за ребёнком в возрасте до полутора лет в Орловской области получают 4,5 тысяч человек.