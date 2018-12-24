Новости версия для печати В предпоследний день этого года орловские ориентировщики разыграют призы Деда Мороза Борьба за награды по традиции развернется в Медведевском лесу.



Дисциплины соревнований «кросс – спринт – общий старт». К участию допускаются спортсмены коллективов физкультуры, спортклубов, учебных заведений, команды общеобразовательных и спортивных школ, а также спортсмены участвующие лично. Старт турниру будет дан 30 декабря в 13 часов.





Евгения Костомарова

24 декабря 2018 года







На главную страницу





