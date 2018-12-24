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Первый этап Всероссийского конкурса «Человеческий фактор» прошел в Орле

Соревнования по первой доврачебной помощи и психологической поддержке среди студенческих, добровольных спасательных отрядов МЧС России проводятся с 2014 года. Наш регион присоединился к ним в 2016 году.

«Так часто случается, что в первые минуты, когда человеку нужна помощь, рядом не оказывается специалистов экстренных служб. Рядом оказываются люди, друзья, близкие, просто прохожие. И от того, как они умеют оказывать помощь, как они готовы это делать зависит, будет ли спасена жизнь человека. Или будет ли ему оказана своевременная помощь. Соревнования, это возможность пропагандировать среди населения необходимость получения таких знаний. 20 числа пройдёт первый этап соревнований. Это тестирование. В тест включены 30 вопросов по первой помощи и 30 вопросов по психологической поддержке. Ребята показывают свои теоретические знания. И две лучшие команды по итогам соревнований пройдут во второй этап, где эти знания они уже будут применять на практике» - сообщила нашему корреспонденту психолог областной поисково-спасательной службы Ольга Шайтанова .
Победители первого этапа представят Орловщину во втором, который намечен на февраль 2019 года. 



Татьяна Курбатова
24 декабря 2018 года

 


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