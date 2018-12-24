Затянувшийся снегопад внес свои коррективы в начало рабочей недели

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понедельник
24.12.2018
12:46:12
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Затянувшийся снегопад внес свои коррективы в начало рабочей неделиУтро для многих автомобилистов началось с «откапывания» автомобилей и вызволения их из снежного плена. А скорость на дорогах была минимальной. В мэрии Орла отчитались, с раннего утра город от снега убирают 22 единицы техники.
По информации руководителя "Спецавтобазы", ночью дороги чистили 34 единицы техники.
Все силы предприятия, механизированная техника и сотрудники, брошены на очистку проезжей части и тротуаров. Люди, задействованные в ручном труде, убирают снег и наледь вблизи пешеходных переходов, подходов к мостам, остановок. В ручной уборке задействованы 72 человека.
Напомним, согласно новой редакции Правил благоустройства Орла, осуществлять уборку территорий от снега обязаны и предприятия, офисы и магазины. Как отметили в мэрии, сегодня сотрудники районных отделов АТК проведут рейды.
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