Новости версия для печати Затянувшийся снегопад внес свои коррективы в начало рабочей недели Утро для многих автомобилистов началось с «откапывания» автомобилей и вызволения их из снежного плена. А скорость на дорогах была минимальной. В мэрии Орла отчитались, с раннего утра город от снега убирают 22 единицы техники.



По информации руководителя "Спецавтобазы", ночью дороги чистили 34 единицы техники. Все силы предприятия, механизированная техника и сотрудники, брошены на очистку проезжей части и тротуаров. Люди, задействованные в ручном труде, убирают снег и наледь вблизи пешеходных переходов, подходов к мостам, остановок. В ручной уборке задействованы 72 человека. Напомним , согласно новой редакции Правил благоустройства Орла, осуществлять уборку территорий от снега обязаны и предприятия, офисы и магазины. Как отметили в мэрии, сегодня сотрудники районных отделов АТК проведут рейды.





Татьяна Напольских

24 декабря 2018 года







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