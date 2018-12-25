Новости версия для печати Сотрудники орловской службы спасения помогают вытаскивать застрявшие в снегу автомобили Как сообщили в ведомстве, на выходных буксировали застрявший большегруз на дороге Орел - Тамбов и около деревни Хардиково. Из снежного плена вызволяли легковушки в Мценском и Дмитровском районах. А в переулке Вагонный в Орле в 11 вечера в снегу завязла машина скорой помощи.





Татьяна Напольских

24 декабря 2018 года







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