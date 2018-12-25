Новости версия для печати С нового года орловские педагоги будут получать дополнительные компенсации Компенсация полагается за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по программам общего и среднего образования. Такое решение приняли депутаты облсовета.



Народные избранники внесли изменения в региональный закон. Напомним, сейчас учителя получают выплаты за работу по подготовке и проведению только единого госэкзамена.





Татьяна Напольских

24 декабря 2018 года







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