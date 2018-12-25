Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- А снег идет... В борьбе погоды против коммунальщиков пока выигрывает зима.

- Чуть ниже максимальных. В Орловской области снизили нормы накопления твердых коммунальных отходов.

- Творчество - на равных. В Орле впервые прошел инклюзивный фестиваль.

- Новогодний подарок спортсменам. В Мценске установили новый ринг.



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Вести-Орёл

24 декабря 2018 года







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