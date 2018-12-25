Новости версия для печати Орловский каратист выиграл бронзу на Всероссийском турнире в Тольятти Руслан Исхаков выступал в весовой категории 67 кг, среди спортсменов 18 лет.



Он провел на соревнованиях четыре поединка. В трех орловец одержал победу, а в полуфинале проиграл по нарушениям.





Артемий Лукьянчиков

24 декабря 2018 года







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