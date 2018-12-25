Новости версия для печати Госдолг Орловской области сократился на 13 процентов За год его удалось снизить более чем на 200 миллионов рублей, сообщила руководитель Департамента финансов Елена Сапожникова на заключительном заседании областного Правительства. По предварительным данным, доходы областного бюджета превысили 31 миллиард рублей.



Значительная доля бюджетных средств – безвозмездные поступления. Их объем вырос к уровню 2017 года более чем на четверть, отметил губернатор Орловской области Андрей Клычков: «Значительный объем средств направлен на поддержку сельского хозяйства. Аграриями освоено более 1 млрд. 731 млн. рублей, это 99,9% от объема господдержки». Безвозмездные поступления в этом году составили почти 13 миллиардов рублей. Как отмечалось на заседании, на данный момент освоено более 90% целевых федеральных средств.





Максим Шилов

24 декабря 2018 года







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