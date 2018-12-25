Госдолг Орловской области сократился на 13 процентов

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вторник
25.12.2018
8:34:28
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Госдолг Орловской области сократился на 13 процентовЗа год его удалось снизить более чем на 200 миллионов рублей, сообщила руководитель Департамента финансов Елена Сапожникова на заключительном заседании областного Правительства. По предварительным данным, доходы областного бюджета превысили 31 миллиард рублей.
Значительная доля бюджетных средств – безвозмездные поступления.
Безвозмездные поступления в этом году составили почти 13 миллиардов рублей. Как отмечалось на заседании, на данный момент освоено более 90% целевых федеральных средств.
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