Новости версия для печати В преддверии Нового года в Мценске прошел традиционный межрегиональный турнир по боксу Главным подарком для спортсменов стали не награды, а новый ринг, установленный в местной спортшколе.



Не все спортивные образовательные учреждения Орловской области имеют хорошее оснащение. Региональная федерация бокса обещает исправить эту ситуацию. Первыми подарки получили воспитанники мценской спортивной школы №2. Александр Ампилогов, президент федерации бокса Орловской области: «Вместе с Всероссийской федерацией бокса на территории Орловской области мы хотим открыть шесть школ бокса. И первая из них здесь в Мценске. Сегодня мы передали оборудования почти на один миллион рублей». Кроме боксерского ринга олимпийских стандартов, амчанам достались мешки, груши и перчатки. В следующем году новое оборудование получат и ребята из Ливен, Верховья, Корсаково и Хотынца. Приведет в порядок федерация и школу бокса в Орле. Общественная организация планирует решить и проблему с отсутствием тренеров в районных секциях. Подарки для боксеров подоспели к важному событию. Первыми новый ринг опробовали участники межрегионального турнира с 30-летней историей, посвященного памяти Героя Советского союза Александра Старых. За развитием бокса в Мценске следит вице-президент орловской федерации, бывший директор спортшколы Николай Кочетаев. Благодаря его усилиям зал, где сейчас занимаются спортсмены полностью преобразился. «Это здание было 12-13 лет назад брошено, полностью в разрушенном состоянии. Полов не было, крыша разрушена, о каком-то ремонте говорить не приходилось. Сейчас мы это здание поддерживаем в нормальном состоянии, стараемся приносить сюда что-то новое, лучшее», - рассказал директор СШОР№2 г. Мценска Александр Кострикин. Впереди у спортсменов плодотворная работа, чтобы уже своими действиями двигать бокс в Орловской области на новые высоты.









Анастасия Дорохова

24 декабря 2018 года







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