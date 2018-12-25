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На несколько дней Орел стал главным местом акробатической грации и красоты

С 21 по 23 декабря, уже в 28 раз в Орле прошли Всероссийские соревнования по спортивной акробатике на Кубок заслуженного тренера России Клавдии Наумовой.

Более 200 спортсменов выходили на ковер и демонстрировали свое мастерство. Лучшие из лучших получили грамоты и кубки.
 
В 2018 году демонстрировать свое мастерство приехали сильнейшие акробаты со всей России, для которых этот турнир, возможно, станет путевкой в большой спорт.
 
Имя Клавдии Наумовой известно во всем мире. Под ее чутким руководством орловские акробаты не раз поднимались на высшую ступень пьедестала. Когда то ученики, а теперь уже сами тренеры, признаются - то, что делают «наумовцы», повторить может не каждый. Когда на ковер выходят спортсмены, иной раз сердце замирает. Спортсмены не скрывают, каждое выступление для них маленькая жизнь, со своими взлетами и падениями.
 
23 декабря в день закрытия соревнований, у Клавдии Михайловны день рождения, который она вот уже тридцать лет проводит на работе.
Клавдия Наумова, заслуженный тренер России, почетный гражданин города Орла: «Для меня подарок, это книга и мои дети, когда выступают. Это самые большие подарки».
Соревнования закончились, грамоты и кубки получены. Спортсмены уезжают домой, но точно знают, что вновь вернутся сюда через год, чтобы в очередной раз подарить всем присутствующим радость и отличное настроение.





Юлия Опанасюк
24 декабря 2018 года

 


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