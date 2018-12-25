Новости версия для печати Воспитанников Некрасовской школы-интерната ждут в столице По приглашению Министерства просвещения России для ребят подготовлена обзорная экскурсия по Москве, а также посещение «Океанариума» и известного ледового шоу «Аленький цветочек».



На главную елку страны в этом году приглашены 32 юных орловца. Мероприятие пройдет в Государственном Кремлевском Дворце 26 декабря. Орловские дети ездят на Кремлевскую Елку каждый год. На этот раз такой чести удостоили тех, кто хорошо учился, показывал высокие достижения в спорте. Возраст участников поездки от 8 до 13 лет. Ребята проведут в столице два дня. Посетят Цирк на проспекте Вернадского и Музей космонавтики.

Фото из архива ГТРК "Орёл"





Татьяна Напольских

24 декабря 2018 года







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