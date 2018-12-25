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«С добром по жизни» - так назвали первый орловский инклюзивный фестиваль творчества детей

Организатором фестиваля выступил «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями». А гостями и участниками - подростки и их родители. Те, кто имеет неограниченные возможности жить и творить. Те, кто ежедневно преодолевает трудности, но не отступается от мечты.

Главная цель фестиваля в этом и заключалась, преодолеть социальную изоляцию детей с ограниченными возможностями. Изменить отношение общества к таким людям. Как показал фестиваль, объединение в творческих программах детей и подростков разных групп, это вполне успешный опыт.

На фестивале прошла благотворительная акция «Не бойся мечтать», на которой были представлены сувениры, сделанные руками воспитанников реабилитационного центра. Собранные средства будут направлены на реализацию мечты ребенка-инвалида.