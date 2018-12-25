Новости версия для печати Проверки земельного законодательства в Орловской области выявили около 600 нарушений Более 400 административных обследований и свыше тысячи проверок земельного законодательства провели специалисты регионального Росреестра за 11 месяцев текущего года.



Выявлено около 600 нарушений. Наиболее распространенные со стороны собственников и арендаторов земли - пренебрежение обязанностями по оформлению участков в соответствии с законом, несоблюдение установленных границ, использование земли ненадлежащим образом. Сумма наложенных штрафов превышает 2 миллиона 250 тысяч рублей.





Ольга Борисова

24 декабря 2018 года







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