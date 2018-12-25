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У россиян последняя в этом году рабочая неделя

После рабочей шестидневки россиян ждут длинные новогодние и рождественские праздники, которые продлятся с 30 декабря по 8 января. Выпавшие на каникулы субботу и воскресенье (5 и 6 января) добавят к майским нерабочим дням.

Первая рабочая неделя в новом году будет трехдневной — она продлится со среды по пятницу.