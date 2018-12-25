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Кто портит репутацию новогоднему цитрусу?

В 2017 году репутацию новогодних цитрусов подпортил мраморный клоп. Паразит уничтожил практически половину прошлогоднего урожая мандаринов в Абхазии. В этом году новая угроза - заморская плодовая муха-горбатка.

Этот паразит всего пару месяцев назад забраковал партию турецких мандаринов на 5,5 тысяч тонн. Несколько партий на прилавки российских магазинов всё-таки проникли, но специалисты Россельхознадзора успели изъять их до реализации. Однако мандарины, которые предлагают орловцам проверяются почти ежедневно.

О вкусовых качествах цитруса узнать не попробовав - невозможно. Поэтому оценив его внешний вид, можно смело просить у продавца почистить оранжевый плод.

Рекордсменом этого года стала Турция - больше 150 тысяч тонн оранжевого лакомства завезли в Россию из этой страны. Примерно такие же показатели у общего у Китая и Индии. Их мандарины считаются самыми сладкими. А вот самые чистые, без химикатов, по мнению специалистов - мандарины из Абхазии. Их в нашу страну за 2018 год завезли около 2,5 тысяч тонн.