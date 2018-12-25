Новости версия для печати В двух торговых точках Орла прокуроры обнаружили и изъяли контрафактную леску Товар реализовывался под престижными брендами в несколько раз дороже своей "красной цены".



Свой вклад в борьбу с неправомерной торговлей внесла Орловская транспортная прокуратура во взаимодействии с таможенной службой. Маргарита Баранчикова, помощник орловского транспортного прокурора: «По итогам проверки в отношении индивидуального предпринимателя и юридического лица транспортным прокурором возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.10 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. А именно, по фактам реализации товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака. В настоящее время проводится административное расследование. Товары изъяты и направлены для проведения экспертизы». Недобросовестному предпринимателю грозит штраф, троекратно превышающий стоимость контрафактных рыболовных снастей, но не менее 50 тысяч рублей.





Иван Суверин

24 декабря 2018 года







На главную страницу





