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Итоги года и планы на будущее обсудили сегодня на заседании Правительства Орловской области

Рабочее совещание прошло в расширенном формате.

Конец года, время не просто подвести итог, но еще успеть что-то сделать. Регион получил дополнительные средства на дороги - 150 млн. Благодаря этому начали реконструкцию дороги «Судбищи-Орел-Ефремов». В 1,5 раза больше, чем было запланировано, приобрели квартир для сельских жителей. Всего из федерального бюджета уровень безвозмездных поступлений за год вырос на 26% по сравнению с 2017 годом. Но чтобы продолжать получать помощь, нужно все выделенные средства вкладывать в дело. 
 
Насколько полно и эффективно расходовались казенные деньги отчитались руководители всех департаментов. Особо пристальное внимание уделили безвозмездным поступлениям в региональную казну. А их было на 26% больше чем в прошлом году, около 13 миллиардов рублей. В будущем году безвозмездных поступлений в область ожидается еще больше. Глава региона обратил особое внимание на полное и своевременное их использование.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Объём средств достаточно. Около трёх миллиардов на 2019 год. В целом объём на перспективу около 17 миллиардов рублей».
На эти деньги можно решить много острых вопросов и создать хороший задел на будущее. О стратегии развития региона на 3 года и долгосрочную перспективу до 2035 года тоже говорили обстоятельно. На прошедшей неделе в рамках инвестиционного губернаторского послания определили основные направления деятельности органов власти по выполнению ключевых задач во всех областях экономики и социальной сфере.
Вадим Тарасов, заместитель губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам: «В рамках решения этих задач будут составлены дорожные карты, утверждены мероприятия с обозначенными сроками и ответственными должностными лицами. Кроме того, будут сформированы дорожные карты по развитию экспорта в Орловской области».
Также в планах развитие ипотеки под шесть процентов, запуск пилотных проектов семейных и домашних детских садов, ликвидация второй смены в школах. Планы большие, амбициозные, но вполне реальные. За каждой задачей конкретное должностное лицо и сроки. Общее стратегическое движение региона теперь будет идти в одном решения ключевых задач поставленных перед всей страной. В завершении совещания за отлично проделанную работу целый ряд орловцев получили заслуженные награды.





Оксана Гранн
24 декабря 2018 года

 


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